Tchad : les ingénieurs pétroliers du Kanem dénoncent le silence du gouvernement suite aux déversements à Sedigui

Les ingénieurs et les jeunes originaires du Kanem ont exprimé leur mécontentement lors de cette conférence de presse qui s'est tenue le 13 juin 2023 au centre Almouna à N'Djamena. Ils ont mis en évidence le silence du gouvernement concernant les déversements de pétrole brut qui se sont produits récemment dans la province de Hadjer Lamis, notamment le premier déversement le 19 mai 2023 et le second le 10 juin 2023 dans la zone de Rig Rig, près du village de Birchy-Dandet. Ces déversements, causés par l'état vétuste des pipelines, peuvent entraîner d'énormes dégâts environnementaux, ont souligné les intervenants lors de la conférence.



Les ingénieurs ont également demandé au gouvernement de faire un état des lieux de la situation actuelle du projet Sedigui et d'accorder une attention particulière à la préservation de l'environnement. Ils ont également sollicité l'implication personnelle du Chef de l'État pour permettre aux ressortissants de la province du Kanem de participer à la gestion du projet. Enfin, ils ont exigé du gouvernement des garanties solides pour éviter tout nouveau déversement de pétrole brut, afin de prévenir de graves conséquences environnementales.