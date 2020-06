Tchad : les institutions d'enseignement supérieur rouvrent leurs portes à Abéché

Le gouverneur du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, s'est rendu jeudi dans les trois grandes institutions d'enseignement supérieur d'Abéché. Il a procédé au lancement de la reprise des cours à l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA). Il s'est également rendu à l'INSTA et l'ENSA.



La secrétaire générale de l'UNABA, Dr. Mbaguedje Diondoh, a rappelé que l'établissement est la deuxième université du Tchad en terme de poids pédagogique, et la première université en termes d'exécution du programme d'enseignement à 100%. En effet, l'UNABA est la seule université qui n'a pas connu d'année blanche.



L'UNABA accueille de nos jours plus de 9500 étudiants et étudiantes venus des différentes provinces du pays, mais aussi des réfugiés soudanais et centrafricains.



Le président de l'UNABA, Pr. Mahamat seid Ali, a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour que les étudiants reprennent les cours dans de bonnes conditions sanitaires.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Brahim Seid Mahamat, a souligné que si les mesures barrières ont permis de renverser la tendance de la pandémie, cela ne veut pas dire qu'il faut cesser de se protéger.



Il a remis officiellement un lot de cache-nez, savons, lotions hydro-alcooliques et dispositifs de lavage de mains destinés aux étudiants et au personnel.



Selon le gouverneur, les enseignants-chercheurs de l'UNABA ont fait preuve d'ingéniosité pour avoir produit, au sein du laboratoire de la Faculté des sciences de la santé, des solutions hydroalcooliques. Il s'est félicité de cette contribution efficace à la lutte contre le coronavirus.



Brahim Seid Mahamat a exhorté les enseignants-chercheurs à s'investir davantage pour le rayonnement de l'UNABA au niveau national et sous-régional. Il a également invité les étudiants à se respecter et à respecter leurs formateurs ainsi que le personnel.