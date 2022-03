Tchad : les jeunes d'Abéché débattent de la citoyenneté numérique

Venus de plusieurs endroits de la ville, les élèves et étudiants ont échangé sans tabou sur la thématique de l'heure qu'est le numérique.



Aïcha Adoum et Mahamat Hassan Nasradine ont animé les débats, permettant des échanges avec les jeunes sur le numérique, la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et le bon usage d'Internet.



La présidente de Rendos Social, par ailleurs panéliste du café Amdaradir, Aïcha Adoum, a indiqué qu'aujourd'hui, avec la technologie, il est constaté que les gens utilisent Internet dans le mauvais sens, sans penser aux conséquences des messages diffusés sur les réseaux sociaux.