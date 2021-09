Tchad : les jeunes de Goz Beida en opération de nettoyage dans la ville

La section du Sila du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) et les membres des associations de la province célèbrent la journée mondiale du nettoyage ce 18 septembre à Goz Beida avec une opération d'assainissement dans la ville.



Les volontaires se sont tour à tour rendus au marché central de Goz Beida et dans des écoles primaires.



Le coordonnateur provincial du CNJT, Soumaine Ahmat, a expliqué qu'aucun développement n'est possible sans une bonne santé humaine. "Levons nous ensemble pour faire un environnement sain et paisible", a-t-il dit.



La mairie a mis à disposition du matériel de nettoyage pour faciliter l'opération d'assainissement.