Tchad : les jeunes se forment pour mieux sensibiliser sur le coronavirus

Une formation des agents formateurs sur le Covid-19 a été organisé jeudi à la Maison de la Femme, à l'initiative de l'association La Santé Avant Tout.



Cette formation a permis d'outiller des jeunes avec des notions essentielles sur la pandémie, afin de jouer un rôle clé dans la sensibilisation de la population. La formation entre dans les objectifs de l'association qui sont de lutter contre les maladies endémiques, épidémiques, pandémiques et chroniques.



"A l’issue de cette formation, notre mission ne fait que commencer, soyons vaillant comme nos forces armées pour vaincre l’ennemie invisible qui est le covid-19 afin d’empêcher sa propagation dans notre cher pays le Tchad", a indiqué le président de l'association Gayang Ouyang-Yang.



Dans son intervention, Dr. Mahamat Nadjib, a rappelé que le Tchad a recensé 40 cas de Covid-19. Il a appelé à une plus grande implication du milieu associatif, et a insisté sur le respect des mesures barrières.



Face à la situation sanitaire, le gouvernement a appelé la jeunesse à être un acteur pour lutter contre la propagation du covid-19. Le président de l'association Gayang Ouyang-Yang a exhorté à un accompagnement dans cette mission qui nécessite des moyens conséquents.