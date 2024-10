Tchad : les lauréats de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC demandent leur intégration

Les lauréats de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, des promotions 2014, 2019 et 2022, ont tenu un point de presse ce 17 octobre 2024 à la Maison des Médias, au cours duquel, ils expriment leurs regrets et dénoncent l'attitude du gouvernement qui consiste à ne pas tenir ses engagements vis-à-vis des lauréats formés pour ses besoins.



Dans sa déclaration, le délégué des lauréats de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, Rabin Gousmon, explique que le Tchad a participé au concours organisé par l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, et a donné son approbation à ses ressortissants, pour aller suivre la formation, en dehors du pays, tout en sachant les obligations qui en découleront directement.



II indique l'engagement du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, dans le vaste projet d'emploi en faveur de la jeunesse tchadienne, et très récemment, les 12 chantiers et 100 actions qu'il a promis de mettre en œuvre.



Dès le retour de chaque promotion au pays, diverses démarches administratives ont été entreprises auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, du ministère des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, pour leur prise en compte, mais ils ont constaté un manque de volonté en ce qui concerne le traitement de leurs dossiers.



A cela s'ajoute le non-remboursement des frais de transport de la promotion 2022 qui étaient initialement imputés sur le budget de l'Etat. Enfin, les lauréats de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC demandent au chef de l'Etat, au ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, leur intégration à titre spécial à la fonction publique.



« Nous sommes par ailleurs des paramilitaires, et notre statut à ce titre ne nous permet pas de descendre dans les rues pour nous faire entendre. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des Armées, le général Mahamat Idriss Deby Itno d'intervenir en notre faveur », affirme le délégué des lauréats de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC.