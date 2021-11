Tchad : les lauréats de l'éducation s'activent pour le forum des jeunes sans emploi

"Pourquoi le gouvernement forme des gens et ne les utilise pas ?", s'interroge Nanga Thierry. Pour lui, le gouvernement lance les formations professionnelles dans le but de plaire aux partenaires sociaux qui investissent dans l'éducation afin d'avoir des fonds. Au lieu de créer de l'emploi dans les petits métiers, le gouvernement ne fait que former des chômeurs qui vadrouillent ci et là, analyse-t-il.



Il poursuit en se penchant sur l'organisation du forum : "aller au forum, c'est l'occasion de faire un brassage et à l'issue du forum, les recommandations seront remises au gouvernement et aux partenaires sociaux du Tchad car les réalités seront débattues à cette grande messe des jeunes chômeurs. Et la question de l'emploi après la formation sera mise sur la table. C'est l'occasion de contraindre le gouvernement à absorber ces millions des jeunes qui demandent l'emploi".



La date du forum n'est pas encore fixée car aucun local n'a été trouvé.