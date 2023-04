Tchad : les lauréats de l'initiative de 50.000 emplois formés en gestion de projet dans la Tandjilé

Le simple fait de donner de l'argent aux jeunes pour leur permettre de créer des entreprises et de les gérer ne suffit pas. Il est indispensable de mettre à leur disposition les outils techniques nécessaires pour gérer leur projet. De cette manière, l'entreprise qu'ils vont créer pourra prospérer et créer des emplois, comme l'autorité supérieure l'a inscrit dans son programme politique pour développer les entreprises, réduire le chômage et promouvoir l'entrepreneuriat.



Les jeunes doivent être encouragés à ne pas se livrer à des comportements déviants et à comprendre que les débuts sont difficiles. Il est important de les soutenir pour qu'ils puissent progresser dans l'entrepreneuriat.