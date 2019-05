Tchad les mauvaises conditions d'hygiène responsables des dangers alimentaires

Le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) a lancé ce lundi 6 mai une campagne de contrôle des aliments vendus sur le marché à N'Djamena.



Les premiers contrôles ont visé deux boulangeries de N'Djamena. Les prélèvements et les analyses devront déterminer la fiabilité des produits de consommation.



"Les évaluations des différentes entreprises conduites par le CECOQDA ont démontré que la plupart des dangers alimentaires au nombre desquels les intoxications pourraient être imputables aux mauvaises conditions d'hygiène, de production, de transformation, de transport, de stockage ou d'utilisation domestique des aliments", a expliqué Pr. Guelmbaye Ndoutamia Anaclet, directeur général du CECOQDA.



Le centre de contrôle évalue les risques en prélevant les denrées alimentaires. Elle vérifie leur conformité aux normes d'hygiène réglementaires, grâce à ses équipements de laboratoire.



"En créant le CECOQDA, le Gouvernement a voulu doter notre pays d'un outil au service de la santé publique et de la promotion de la commercialisation en certifiant la qualité des produits destinés à l'exploitation", a déclaré Dr. Djabir Adoum, directeur de l'élevage.



En Afrique, au moins 700.000 personnes décèdent chaque année à cause de mauvaises conditions d'hygiène des produits alimentaires.