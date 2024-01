Tchad : les médias édifiés sur les stratégies de lutte contre le tabagisme

Il est indéniable que le tabac est néfaste pour la santé, comme en témoignent les nombreux décès qu'il provoque en Afrique en général, et plus particulièrement au Tchad.



Ngartolna Juslin, responsable de programme à l'ADC, a souligné l'importance de cette rencontre avec les professionnels des médias. Selon lui, il est primordial de réfléchir aux stratégies de sensibilisation afin de réduire la consommation de tabac.



Le décret 1523, article 4 de l'OMS stipule clairement qu'il est interdit à l'industrie du tabac d'enfreindre les règles en menant des actions philanthropiques ou en diffusant des informations trompeuses ou erronées.



Au cours de son exposé devant les professionnels des médias, Ngartolna Juslin a démontré que 2 500 personnes perdent la vie chaque année au Tchad à cause du tabac. De plus, on estime que les pertes économiques totales liées à la consommation de tabac s'élevaient à 32 milliards en 2017, dont 84% sont attribuables aux pertes de productivité économique.



Face à ces conséquences considérables, il est essentiel de sensibiliser fortement les professionnels des médias et de mettre en place des centres d'aide pour aider les consommateurs dépendants à se sevrer du tabac.