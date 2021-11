Tchad : les meilleurs élèves et lycéens d'Ati récompensés

Les meilleurs élèves de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde, première (L et S) et Terminale (A4 et D) des différentes établissements scolaires de la ville d'Ati ont été primés le 28 novembre, en présence du sous-dpréfet d'Ati rural représentant le gouverneur, des promoteurs d’établissement et des parents d’élèves.



L'initiative émanant de l'Association pour l'aménagement et le développement du Batha (ASSAMDEV) vise à encourager les élèves et écoliers de la commune d'Ati à bien travailler pour obtenir les meilleurs résultats aux différents examens.



Pour le sous-préfet d'Ati rural, Ali Amine, représentant le gouverneur, cette initiative de l'ASSAMDEV s’inscrit dans le cadre des activités scolaires et culturelles. Elle vise aussi et surtout à encourager les élèves des différents établissements.



Les prix sont constitués de kits scolaires.