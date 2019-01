Tchad : les militaires à l'honneur pour la fête des armées

La 11ème édition de la fête des armées s’est tenue ce 31 décembre 2018 à Faya, au Borkou où le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yaya Ibrahim a représenté le Chef de l’Etat.



De son côté, le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a réveillonné avec les forces de défense et de sécurité au mess des officiers à N’Djaména, en présence du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Kalzeubet Pahimi Deubet a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur dévouement et leur professionnalisme qui a permis de bouter hors du territoire les menaces du terrorisme. Il a rappelé que les terroristes ont changé de mode opératoire en s'infiltrant parmi la population, et a appelé l'armée à redoubler de vigilance. Le ministre d'Etat a salué le rôle joué par l'armée dans le processus de développement à travers sa campagne agricole qui réalise des performances. "Pour vous soulager, le chef des armées a décidé de consacrer pour l'année 2019 une enveloppe conséquente pour restaurer la situation salariale et les avantages qui ont été amputés en 2016 et 2017", a-t-il déclaré sous les acclamations des militaires.



Le réveillon militaire permet aux militaires de renforcer le lien de fraternité et de consolider leur engagement au service de la paix et de la sécurité au Tchad.



"Cette fête instituée depuis 2005 est un cadre de retrouvailles annuelles de nos militaires. Après une période de rupture de années, le président a bien voulu la relancer pour permettre aux forces armées et de sécurité, ainsi que nos concitoyens de renouer avec ce moment annuel de convivialité", a déclaré le président du comité d'organisation, Général Sidick Timane.



"Le président de la République a toujours placé l'armée au premier rang de sa politique en lui offrant des moyens nécessaires pour accomplir sa mission, entre autres la remise en état de vol de tous les aéronefs de l'armée de l'air détruits par le cyclone en juillet 2017, la mise à disposition du matériel d'opérationnalisation du centre de vision du renseignement, la montée en puissance du service de génie militaire, l'autorisation pour le recrutement du personnel féminin et masculin, et la rétrocession du mess des officiers à l'armée", a relevé le chef d'état-major général des armées, Général Brahim Seid Mahamat.



La fête des armées a été également célébrée à Tissi (Sila), Am-Timan (Salamat), Moundou (Logone occidental), Mongo (Guera), Ati (Batha), Moussoro (Barh-El Ghazel), Sarh (Moyen Chari) et Abéché (Ouaddaï).