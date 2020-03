Tchad : les minibus défient les interdits, les autorités annoncent "la vitesse supérieure"

Les autorités tchadiennes ont interdit depuis hier, samedi, la circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes. Cette décision a été très peu respectée ce dimanche, notamment à N'Djamena.



Interrogés, de nombreux conducteurs de minibus ont affirmé être certains que la mesure n'entrera en vigueur que lundi. Pourtant, celle-ci est d'application immédiate.



Le non-respect de cette décision suscite la colère des autorités. « La discipline a sauvé la Chine face au coronavirus, l’indiscipline et l’incivisme risquent de nous éclabousser ici, si l’on n’y prend garde », a réagi dimanche le président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, le ministre d'Etat Kalzeubé Payimi Deubet.



« Nous avions interdit la circulation des bus et minibus ce 21 mars, quelle ne fut ma surprise de constater ce dimanche, en venant au bureau, que des clients continuent allègrement à emprunter ce moyen de transport. Nous allons passer à la vitesse supérieure », a-t-il ajouté.



"Nous allons passer à la vitesse supérieure pour faire respecter les mesures", a souligné pour sa part le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense, le général Mahamat Abali Salah, au cours d'une rencontre tenue avec des responsables sécuritaires et militaires ce dimanche.



"Les forces de sécurité, même par la force doivent faire respecter les mesures", a précisé le général Mahamat Abali Salah.



"Si on ne fait pas attention, ce qu'on voit à la télévision va se produire chez nous", a mis en garde le ministre de la Santé publique, Mahamoud Khayal Youssouf.