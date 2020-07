Tchad : les orientations du chef de l'État aux membres du gouvernement

Le chef de l’État Idriss Déby a donné plusieurs orientations aux membres du Gouvernement, ce jeudi, au cours du conseil des ministres. Il a insisté sur la cohésion gouvernementale et la nécessité d’un investissement collectif, selon le compte rendu du ministre de la Communication.



Le président de la République a mis l'accent sur le rendement, l’efficacité de l’action gouvernementale et l’obligation de résultat comme un impératif catégorique ; la présence sur le terrain au contact des populations et des réalités du pays profond en bannissant les pratiques bureaucratiques ; et la gestion orthodoxe et rigoureuse des ressources financières en faisant preuve d’un sens élevé de responsabilité en évitant de signer des contrats fantaisistes et en limitant les missions improductives à l’extérieur.



Idriss Déby a également invité à la lutte contre la corruption en s’inscrivant dans la logique de servir le pays et non se servir ; la gestion optimale des ressources humaines dans l’équité, la justice, la prise en compte du genre, du bilinguisme et des réalités du pays dans sa diversité, en proscrivant définitivement les nominations basées sur le copinage, le clientélisme, le népotisme et le favoritisme ; et enfin, la visibilité de l’action gouvernementale à travers une bonne et cohérente communication de chaque département sur ses activités et ses réalisations au profit des populations.



"Aucune fausse note ne sera tolérée"



Les membres du Gouvernement devront "s’armer de courage et d’abnégation pour affronter les épreuves et les défis liés à l’action gouvernementale, leur a souhaité plein succès dans leurs missions."



"Aucune fausse note ne sera tolérée et que le cabinet civil veillera à l’évaluation avec vigilance de la mise en œuvre du programme de développement économique, social et culturel", a dit le président.



S'agissant des jeunes ministres récemment nommés, il leur revient de "prouver que le choix porté sur eux n’est pas une erreur."