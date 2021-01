Tchad : les préfets de la province du Batha reçoivent leurs nouveaux véhicules

Le secrétaire général de la province du Batha rappelle aux bénéficiaires de ces engins qu'ils sont responsables de l'entretien et du bon usage. Il se félicite de l'engagement des autorités pour le renforcement de la bonne gouvernance et du fonctionnement de l'administration.



Saleh Hagguar Tidjani demande a tout les préfets de veiller à l'usage de ces véhicules. "Vous êtes les représentants du gouvernement. Ces véhicules neufs ne doivent pas être utilisés pour le commerce, ni pour des pratiques néfastes. Il faut respecter leur usage et les garder pour votre travail", rappelle-t-il.



La préfète du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, au nom de ses collègues, a remercié le chef de l'État pour avoir doté les chefs de départements des moyens nécessaires pour le service. Ces véhicules leur permettront d’être présents et efficaces sur le terrain.