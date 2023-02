Tchad : les provinces s’organisent en vue du référendum constitutionnel

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a présidé ce matin à Laï, une réunion de concertation regroupant les chefs des services déconcentrés de l’État, les leaders religieux, les partis politiques, les organisations de la société civile et des jeunes de la province.



L’objectif visé est de mettre sur pied la commission provinciale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC), section de la Tandjilé. C’est une commission composée de 13 membres dont 6 représentant des services déconcentrés de l’État, 3 représentant des partis politiques et 3 représentants de la société civile.



Selon la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, cette commission a pour mission l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement du référendum constitutionnel dans les conditions et les délais fixés par le cahier des chargés du Dialogue national inclusif et souverain.



Et Eldjima Abderrahmane d’instruire les différentes corporations concernées de repartir à la base se concerter, et designer unanimement les personnes qui doivent les représenter dans la commission. Elle ajoute que l’intégrité, l’efficacité et la sagesse doivent être les critères privilégiés lors de ces désignations.



S’agissant des corporations qui ne s’entendront pas, la gouverneure a exhorté les corporations à faire recours aux leaders religieux qui sont considérés comme les acteurs de médiation pour les aider à mieux faire le travail.