Tchad : les quatre exigences des magistrats à l'issue d'une assemblée générale

Les magistrats se félicitent de l'évolution dans la mise en oeuvre de certains points contenus dans le mémorandum revendicatif. Cependant, ils déplorent la lenteur dans le traitement de l'affaire les opposant à la ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme.



"Cette attitude de la Cour suprême qui frise un déni de justice, va à l'encontre de la volonté du chef de l'État qui appelle à une justice forte, invitant ainsi les magistrats à s'assumer", indiquent Moussa Wade Djibrine (SMT) et Taoka Bruno (SYAMAT) dans un communiqué final.



L'assemblée générale dénonce également le laxisme dans la suite à donner aux procédures visant les actes d'agression contre les magistrats Djouma Mahamaden et Moumassou Djoufoulssou.



L'assemblée générale exige l'effectivité du déploiement intégral des agents de sécurité dans toutes les juridictions, la célérité dans le traitement par la Cour suprême de la procédure contre la membre du gouvernement, l'enrôlement immédiat de l'affaire "Ministère public et Moumassou Djoufoulssou contre le général Abdallah Mahamat", et le déferrement des policiers auteurs d'actes de violences et voies de faits contre le magistrat Djouma Mahamaden.