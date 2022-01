Tchad : les raisons de l'annulation du décret nommant les sous-préfets

Quatre jours avant l'annulation du décret, l'association des énarques du Tchad a adressé une fiche au ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation pour relever des incohérences sur le fond et la forme. Le point-focal de l'association, Aaron Nandigyam Baoudode, a demandé au ministre de prendre ses responsabilités afin d'engager la procédure d'annulation du décret nommant les sous-préfets pour sauver l'image du ministère.



"Le décret nomme majoritairement des personnes aux profils qui laissent à désirer et totalement en contrariété avec les textes", déplorent les énarques. À l'appui de leur contestation du décret, les énarques rappellent la note circulaire du 9 septembre 2021 signée par le premier ministre.



Cette note pose des conditions : obéir aux critères de compétence, d'expérience et d'équité ; suivre les règles de procédure et être accompagnée au moins de trois CV par poste ; tenir compte de la dimension genre et des équilibres remarquables dans le pays ; être accompagnée d'une note de présentation des éléments objectifs motivant le changement imposé.



Peu avant l'annulation du décret, des sous-préfets ont commencé à être installés dans leurs nouvelles fonctions. C'est le cas du sous-préfet de Torrock dans le Mayo Dallah, province du Mayo Kebbi Ouest, qui a été installé avant-hier.



En tenant compte de la doléance des énarques, le Conseil militaire de transition (CMT) montre qu'il marque une gouvernance de rupture avec le passé, à quelques semaines du dialogue national inclusif.