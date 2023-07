Tchad : les réfugiés soudanais à l'Est continuent de bénéficier d'aides humanitaires

Ce mardi 25 juillet 2023, à Adré, la plateforme pour le salut et la paix de la province du Ouaddaï, en partenariat avec les autorités locales du département d'Assounga, a organisé une séance de distribution de vivres et de non-vivres, destinés aux nouveaux réfugiés soudanais installés à l'Est du Tchad.



Ce don comprend divers produits alimentaires, tels que du mil, du sorgho, des pâtes alimerntaires, ainsi que des articles non alimentaires comme des savons, des nattes en plastique, des vêtements pour enfants et femmes, des seaux d'eau, et bien d'autres matériels.



Le préfet du département d'Assounga, le colonel Ali Mahamat Sebey, a exprimé sa gratitude au nom des bénéficiaires envers les membres de l'association pour leur assistance aux réfugiés et déplacés dans les différents sites. Il a émis le souhait de voir d'autres initiatives d'aide humanitaire suivre l'exemple de la plateforme, pour le salut et la paix dans le Ouaddaï.



Le président de la plateforme, Abdelkhadir Youssouf, a souligné que son organisation a répondu à l'appel du gouvernement en venant en aide aux réfugiés. Il a ajouté que ce geste, aussi modeste soit-il, vise à soulager les réfugiés dans leur campement.



Il a sollicité le préfet et ses collaborateurs pour faciliter le bon déroulement de cette opération de distribution et assurer son succès.