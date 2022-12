Tchad : les sinistrés de la sous-préfecture de Djouna reçoivent une assistance

La sous-préfecture de Djouna, située à 85 kilomètres au sud d'Am-Timan, département de Bahr-Azoum, est l'une des zones touchées par les inondations de la saison des pluies de cette année.



Après les sinistrés de la sous-préfecture d'Am-Timan rurale, et ceux de la sous-préfecture de Mouraye, les autorités provinciales se déplacent à Djouna pour secourir les victimes des inondations débordantes des cours d'eau et celles des eaux de pluies.



Dans la sous-préfecture de Djouna, deux villages sont sévèrement touchés. Il s'agit de Sa-adné et de Al-Koubo. Les habitants de ces deux villages ont traversé des moments difficiles lors de l'envahissement des eaux débordantes.



Pour lancer l'opération de la distribution des kits alimentaires, le représentant du gouverneur est accompagné de Dombo Godji, responsable à la délégation provinciale du genre et de la solidarité nationale, et des quelques personnalités.



Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha représentant le gouverneur du Salamat, a déclaré que l'objectif principal de son déplacement, est de compatir à la souffrance des sinistrés qui ont passé des moments pénibles pendant la montée des eaux.



Des kits composés des denrées alimentaires et d'autres fournitures de première assistance, ont été remis officiellement aux personnes touchées par le sinistre.



Quelques bénéficiaires après avoir été servi, ont remercié les plus hautes autorités qui viennent de les secourir.