Tchad : les syndicats des magistrats satisfaits de la note circulaire sur le port d’armes

Dans un communiqué conjoint en date du 7 décembre 2021, le Syndicat des Magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat Autonome des Magistrats du Tchad (SYAMAT), marquent leur satisfaction, en rapport avec la note circulaire du 27 novembre 2021.



En effet, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration y rappelait les forces de l’ordre et les membres de la commission mixte, au respect strict de l’ordonnance portant statut de la magistrature qui garantit aux magistrats d’être dotés en armes de poing, tant à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, qu’en état de déplacement.



Par ailleurs, « les deux syndicats des magistrats du Tchad louent l’apport du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, quant à la mise en œuvre de l’ordonnance suscitée, quand bien même que la question de la dotation des magistrats en armes de poing demeure entière ».