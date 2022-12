Tchad : les techniques d'élevage des petits ruminants enseignées à Kelo

La formation a pour objectif de faire comprendre aux participants l'unité nutritionnelle et économique de l'élevage des petits ruminants, comment reconnaître les symptômes des différentes maladies et leur administrer les produits qui conviennent.



La formation vise également à amener les participants à maîtriser les techniques d'élevage des petits ruminants.



Plusieurs modules sur l'importance de l'élevage des petits ruminants et leur apport économique sont présentées.



Les formateurs sont Tagoudoum Mbairam Elisson, technicien en élevage et le chef de poste vétérinaire de Kelo, Azhari Abdel Aziz Haggar.