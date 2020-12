Tchad : les travaux de la route Am-Timan-Aboudéia-Mongo vont débuter en 2021

Le chef de l'État Idriss Deby a fait plusieurs annonces ce mercredi à Am-Timan au cours da visite de travail dans la province du Salamat. "Sans démagogie, je vous dirais ce qui est possible à réaliser et ce qui ne l’est pas", a-t-il dit, réagissant aux doléances exprimées par le gouverneur Yambaye Massira Abel.



Concernant le projet de la route Am-Timan-Aboudéia-Mongo, les travaux vont débuter en 2021, tandis que la route reliant Am-Timan à Haraz sera refaite avec une maintenance continue.



Par ailleurs, le ministère des infrastructures est instruit à l’effet de mener rapidement des études en vue de la construction du pont sur le Barh Azoum.



S'agissant de la route Kyabé-Singako-Amtiman, le financement est bouclé et les travaux sont en cours.