Tchad : les travaux du projet hydraulique "Bitéha 2" vont bientôt débuter à l'Est

La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mahamat Hassan a annoncé dimanche à Abéché que la réalisation physique du projet d'alimentation en eau potable dénommé Biteha 2 va démarrer bientôt.



Selon elle, "les différents contrats ont été approuvés par les hautes autorités. Le déploiement des entreprises à Abéché est une question de jours".



Les travaux vont débuter par la construction de deux châteaux de 2000 m2 chacun, la fourniture et la pose du conduit d'adduction de 500 mm de diamètre et long de 32 km.



La population d'Abéché est estimée à plus de 200.000 habitants qui vivent dans 98 quartiers et répartis dans sept arrondissements. La station de pompage de Bithéa n'est plus en mesure de couvrir toute la population.



Le 29 juin 2019, le chef de l'État a lancé la réalisation du projet d'alimentation en eau potable "Bithea 2".



"Avec la mise en oeuvre de cet important projet, la pénurie d'eau dans la ville d'Abéché ne sera qu'un souvenir lointain", explique Tahani Mahamat Hassan.



Par ailleurs, le site de Bithéa 1 est régulièrement menacé par la montée des eaux du Ouadi, selon les autorités provinciales qui sollicitent l'appui du gouvernement pour éviter que les forages ne soient engloutis.