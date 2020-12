Tchad : les vendeuses d'or reçues par le directeur général des douanes

Le directeur général des douanes et droits indirects, Mahamat Abdelkerim Charfadine, a reçu mardi les commerçantes vendeuses d'or suite à leur cri de détresse.



Lundi, les femmes vendeuses d'or du grand marché de N'Djamena se sont réunies en comité pour adresser un message au Président de la République et à la Première Dame. Elles ont déclaré se heurter constamment à des difficultés dans leur commerce : paiement de taxes multiples à l'arrivée à l'aéroport et impossibilité de voyager avec d'importantes sommes d'argent pour acheter de l'or brut à l'étranger avant sa transformation.



Le directeur des douanes a assuré aux commerçantes qu'elles ne feront plus face à ce genre de difficultés. Elles s'acquitteront uniquement des taxes et pourront continuer sans tracasseries le commerce avec leurs marchandises.



L'entretien s'est très bien déroulé, se félicitent les femmes commerçantes qui expriment leur satisfaction. Elles adressent leurs remerciements au directeur général des douanes et droits indirects.