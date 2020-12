Tchad : les vendeuses d'or se plaignent des tracasseries

"Les multiples tracasseries et les rackets quotidiens que subissent ces femmes à l'aéroport Hassan Djamous leurs font croire qu'elles sont des citoyennes de seconde zone. (...) La plupart du temps, quand nous amenons de l'or à l'aéroport, les taxes que nous payons ne sont même pas prescrites intégralement sur les factures.



Les tracasseries de notre police oblige les commerçantes a prendre des risques, à convoyer par le Nigeria et le Cameroun, au profit des autres pays".

Les femmes vendeuses d'or du grand marché de N'Djamena lancent un cri de détresse. Elles se sont réunies en comité pour adresser un message au Président de la République et à la Première Dame. Pour la plupart des veuves et mères d'orphelins, elles disent avoir opté pour un métier qui ne requiert pas une grande qualification afin de subvenir aux besoins de leurs enfants.​Elle se rendent généralement à Dubaï et convoient de l'or qu'elles font reforger afin de donner plus d'éclat, avant de ramener au Tchad pour le vendre et obtenir une plus value."Faire sortir du métal jaune du pays a un coût mais les services des douanes, de la gendarmerie, de l'ANS, la douane mobile et même les vigiles scorpion, mines, SONAMIG, etc, nous rendent l'exercice de notre commerce impossible", explique-t-elles, évoquant des entraves à l'exercice de leur métier.Dans le courrier adressé aux chef de l'État, les commerçantes vendeuses d'or se disent prêtes à se conformer à la loi, à travers l'instauration d'une taxe légale et convenable en bonne et due forme à laquelle elle se soumettront. Elles souhaitent être définitivement dans la légalité pour pouvoir contribuer au Trésor public.