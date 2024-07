Tchad : les victimes de l'explosion de la poudrière de Goudji interpellent le gouvernement

L'objectif de ce collectif est de recenser toutes les victimes de cette explosion et de faire un état des lieux de ce qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 juin. La mission principale de cette visite est de réconforter les blessés et les familles ayant perdu leurs proches.



Ibrahim Mahamat Hassan, le superviseur du collectif de crise des victimes de l'explosion de Goudji, a lancé un appel au gouvernement de Allah-Maye Halina et au Président de la République en particulier, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires afin de secourir les victimes en toute urgence et de permettre à un grand nombre de personnes affectées par l'explosion de retrouver un logement.



Nadjwa Aboubakar, l'une des victimes, nous confie que les membres de sa famille et elle ne sont pas psychologiquement stables et tranquilles. "Le problème est que nous n'avons pas un autre abri pour échapper à ce danger qui nous a surpris. Le moindre bruit nous rappelle la nuit du 18 au 19 juin."