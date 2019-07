TCHAD Tchad : libération d'un maître coranique qui attachait des enfants avec des chaînes

A N'Gouri, dans la province du Lac Tchad, un maitre coranique, accusé de traitements inhumains et dégradants sur des enfants, a finalement été libéré jeudi dernier par le parquet général de Bol. Il avait été arrêté le 15 juillet dernier à N'Gouri et transféré à Bol. Le procureur de la République n'a finalement pas donné suite aux poursuites.



Le maître est accusé d'avoir attaché des élèves de son école coranique pendant plusieurs jours à un tronc d'arbre, selon une source locale. Il a été pris en flagrant délit par des agents du ministère de l’Action sociale qui ont été alertés par des tierces personnes.



« Après le transfèrement de leur maître coranique tortionnaire à Bol, les deux enfants victimes de sévices, Maalye Kinnaye et Adam Kinnaye ont regagné (les domiciles de, ndlr) leurs parents dans les îles. Leurs compagnons montrent comment leurs amis rampaient avec leurs chaînes », nous confie un défenseur des droits de l’Homme.



​D'après lui, "le torchon risque de brûler entre l'administration de N'Gouri et les ADH. La torture à l'égard des élèves coraniques, à l’allure où vont les choses, avec l’impunité dont jouissent certains maitres coraniques, elle continuera de faire son bonhomme de chemin ».



L'un des enfants qui lui a été confié par ses parents pour assimiler le Coran par coeur, a passé la nuit avec les deux pieds attachés à un tronc d'arbre, à l'aide d'une chaîne d'environ 2 mètres de long, selon cette même source.



La journée, l'un des enfants était escorté comme un combattant de Boko Haram par ses collègues, sur ordre du maître, dans l'Ouadi Kalim N'Gouri, non loin du centre social de N'Gouri. Il était enchainé à l'aide d'un gros cadenas, celui qu'utilisent les commerçants pour sécuriser leur boutique.

Lors de l'interpellation du maitre coranique par les éléments de la gendarmerie à N'Gouri, plus d'une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée et d'ex-ministres auraient mis la pression sur le sous-préfet de N'Gouri, puis sur le tribunal pour obtenir sa libération, selon un défenseur des droits de l’Homme de la province du Lac Tchad.



Un groupe a tenté de négocier pour entraver la procédure judiciaire et obtenir la libération pure et simple de l'influent maitre coranique.



Les pressions exercées sur les autorités locales et le tribunal de Bol ont fini par porter leurs fruits. L'influent maitre coranique a finalement été libéré jeudi dernier.



Le maître coranique, juste après sa libération, aurait déclaré à haute et intelligible voix qu’il continuera d’exercer des sévices contre les enfants qui cherchent à assimiler le Coran.



Le Tchad a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits de l’enfant. Celles-ci sont allègrement foulées au pied par certaines autorités.





