Tchad : libération d'un otage au sud-ouest, une rançon payée

Un otage a été libéré ce jeudi 28 novembre à Lamé, dans la province du Mayo Kebbi Ouest, contre une rançon de 3 millions de Francs CFA.



Enlevé de force par cinq malfrats dans sa chambre dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, Ibrahima Souleye a passé un mauvais séjour entre les mains de ses ravisseurs.



Selon ce dernier, les malfrats ont une équipe en territoire camerounais ou il a été détenu et torturé.



Apres avoir été menacé de mort par ses ravisseurs, sa famille a fini par verser une rançon de 3 millions de Francs CFA pour sa libération. Il a raconté sa mésaventure aux autorités administratives, civiles, et militaire de la sous-préfecture de Lamé ce vendredi matin lors de la présentation au public.



Les responsables militaires ont saisi cette occasion pour exhorter la population à lui prêter main forte en dénonçant les fauteurs de troubles, les malfrats et leurs complices, afin de permettre à la population de vivre dans la quiétude en vaquant paisiblement à ses occupations.



Depuis plus d'une décennie, la province du Mayo Kebbi Ouest est handicapée par le commerce de la honte qui n'est autre que l'enlèvement des personnes contre rançons. Ce phénomène a fait perdre plusieurs vies humaines, des biens matériels et financiers à la population.