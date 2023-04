Tchad : libération de 259 détenus arrêtés le 20 octobre 2022 et incarcérés à Moussoro

Ces détenus avaient été arrêtés lors des évènements du 20 octobre 2022. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle.



Lors de la cérémonie, la secrétaire d'État a souligné l'importance de la paix, du pardon et de la tolérance. Elle a rappelé aux détenus présents que la guerre de 1979 était une guerre fratricide, atroce et pitoyable, et a insisté sur le fait que la négativité absolue ne devait pas avoir de place dans leur vie.



Chacun des 259 détenus, tous des jeunes, a reçu son attestation. La cérémonie a été un moment de soulagement pour ces détenus qui pourront bientôt retrouver leurs familles respectives.



La secrétaire d'État a conseillé à ces jeunes d'aller à l'école ou d'apprendre un métier mais de ne plus "retomber dans la gueule du loup".