Tchad : libérés par l'armée, d'ex-otages de Boko Haram bénéficient d'une prise en charge

L'armée tchadienne a libéré jeudi au Lac plusieurs otages capturés par le groupe terroriste Boko Haram, au cours d'une opération. Ils ont été remis samedi par le ministère des Armées au ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



Parmi eux figure huit enfants et trois femmes. Les enfants sont admis dans un centre de transit et d'orientation du département ministériel pour une prise en charge, avant de retrouver leurs parents.