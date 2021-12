Tchad : mauvaise hygiène alimentaire dans les écoles, un plaidoyer de proximité à Ati

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation "santé pour tous", l'association Monde Avenir, à travers des volontaires de proximité, a fait une descente dans les lieux de ventes des produits alimentaires en milieu scolaire et a visité des ménages pour sensibiliser la population sur la bonne pratique de l'hygiène alimentaire.



Le président de Monde Avenir, Ali Mahamadia, a rappelé aux vendeuses des produits alimentaires l'importance de l'hygiène. Les produits doivent être emballés et exposés dans un endroit sain. De même, la préparation doit se faire à domicile pour éviter les maladies.



Selon Ali Mahamadia, la santé n'a pas de prix et la prévention doit être de rigueur car protéger les enfants de toutes les maladies est une obligation pour tous.



Les responsables scolaires et les femmes vendeuses ont salué cette initiative et ont recommandé à l'association des les aider dans le cadre de la salubrité et l'assainissement dans leurs milieux de vente.