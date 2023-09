Tchad : message de paix et d'unité lors de la commémoration du Maouloud

Dans son allocution, Cheikh Dr Mahamat Khatir Issa a rappelé les siècles de ténèbres, d'ignorance, de vide spirituel et de désintégration sociale que l'humanité a traversés. Il a évoqué une époque où les plus forts dominaient les plus faibles, privant ces derniers de leurs droits fondamentaux. Cependant, le tournant historique a eu lieu lors de la nuit du 12 Rabi al-Awwal, la naissance du Prophète Mohamed.



Le Cheikh a cité des versets du Coran qui appellent à proclamer la vérité et à se détourner des polythéistes, soulignant ainsi le rôle de l'Islam dans l'éveil de l'humanité. La parole d'Allah a touché les cœurs indifférents et a atteint chaque coin du globe.



Le discours a également rappelé l'importance de la foi et de la repentance pour faire face aux défis mondiaux tels que les guerres, le terrorisme, les maladies mortelles, la faim, la soif, les inondations et les incendies. Le Cheikh a souligné la nécessité de revenir à Allah pour changer le cours de nos vies, citant le verset : "Allah ne changera pas la condition d'un peuple tant que ce peuple ne changera pas ce qui est en lui."



Le discours a insisté sur la préservation de l'unité nationale, la promotion de la culture de la paix, l'unification des composantes de la société, et la prévention des conflits tribaux et communautaires. Le Cheikh a appelé à suivre le chemin d'Allah avec sagesse et belle prédication, à protéger la jeunesse de l'athéisme, à promouvoir le véritable Islam de paix, et à lutter contre le terrorisme qui détourne la foi.