Tchad : mise sur pied d’un regroupement appelé « Une Nation Pour Tous » (UNPT)

Dans un communiqué rendu public, il est annoncé que « sept partis politiques légalement reconnus ont décidé de mettre en place, conformément à la loi 032/PR/1019 et à son article 45, un regroupement dénommé « Une Nation Pour Tous » (UNPT).



En effet, à « la suite de la disparition brusque du président de la République du Tchad au mois d’avril 2021, le pays s’est retrouvé à un tournant politique délicat de son histoire. Cet évènement inattendu pour toute la nation tchadienne a instauré une période d'incertitudes et de vive tension qui ouvre la voie à l'insécurité et met en péril les institutions de République », peut-on lire.



Ainsi donc, la majorité des Tchadiens souhaite ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays, ce d’autant que des défis et enjeux nationaux interpellent les différents partis politiques. L'objectif visé, par la mise sur pied de l’UNPT, est d’apporter une contribution à l'édification d'un ordre nouveau. « L'étape que nous venons de franchir aujourd’hui est une obligation administrative qui nous met en conformité avec les lois de la République.



Elle nous offre la possibilité de nous mettre au travail pour définir les grandes lignes de notre programme politique », indique le regroupement des partis politiques. Enfin, l’UNPT indique enfin, que la convergence de vue est fondée sur une volonté de créer un cadre de réflexion, de concertation et de collaboration, en vue de contribuer de manière démocratique à la vie politique du Tchad.