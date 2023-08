Tchad : mobilisation dans la Tandjilé pour une gestion responsable des revenus pétroliers

Le président du Consortium des Associations et Groupements de la Tandjile Ouest, Mbongue Wade, a convoqué une réunion d'information ce mardi 22 août 2023, rassemblant les membres de cette organisation. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les groupements et associations affiliés au Consortium sur leur rôle dans la supervision de l'utilisation des revenus pétroliers, qui représentent 5 % des revenus de la région de Tandjile.



De plus, le Consortium a rappelé aux organisations n'ayant pas encore acquitté leurs cotisations annuelles de le faire. Selon Mbobgue Wade, les membres sont encouragés à contribuer mensuellement pour couvrir les frais de location de leurs bureaux.



Mbobgue Wade a également lancé un appel en direction des partenaires pour solliciter un appui technique afin de renforcer la structure et les capacités du Consortium.



Cette réunion a réuni 48 associations et groupements membres du Consortium, et s'est étendue sur une période de deux heures.