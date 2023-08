TCHAD Tchad : mobilisation médiatique pour la compréhension du nouveau projet de Constitution

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 16 Août 2023



Ce 16 août, l'Office National des Médias et de l'Audiovisuel (ONAMA) a été le cadre du lancement officiel d'un atelier de vulgarisation du projet de constitution, organisé par le Secrétariat Général du Gouvernement.

Dans son allocution, la Ministre Secrétaire Générale Adjointe du Gouvernement a rappelé qu'il y a deux semaines, les activités de vulgarisation du projet de constitution avaient été initiées auprès des forces vives de la nation. Elle a expliqué que cette première étape était spécifiquement dédiée aux femmes et aux hommes des médias, qui participeront à deux ateliers de vulgarisation du projet de constitution.



La Ministre a souligné que les médias étaient le groupe cible initial pour la vulgarisation du projet de constitution, et cela n'était pas une coïncidence pour le gouvernement. Elle a ensuite mis en avant le rôle crucial joué par les médias dans l'information, l'éducation, la communication et la socialisation de l'opinion publique dans la société. L'atelier a pour but d'aider les journalistes à comprendre le contenu de la première étape du projet de constitution, une condition essentielle pour faciliter la compréhension du projet par les citoyens.



La Ministre a assuré les participants que leur engagement lors de cet atelier serait reflété dans leur travail au sein de leurs médias respectifs. Elle a compté sur les médias pour assumer la responsabilité qui leur reviendra à la suite de l'atelier, en informant et en vulgarisant efficacement le contenu du projet de constitution. De plus, elle a rappelé que ce projet de constitution était né d'une volonté largement exprimée par les citoyens tchadiens lors du Dialogue National Inclusif et Souverain (DENIS).



Le Président de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) a souligné dans son discours que cet atelier offrait une nouvelle occasion de servir la patrie. Il a noté qu'il y avait d'autres occasions, mais ce qui manquait souvent était la volonté. Il a rappelé que le Dialogue National Inclusif et Souverain avait recueilli les opinions des Tchadiens, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et avait abouti à des recommandations et des résolutions pour de nouveaux textes fondamentaux en vue de la refondation du Tchad. Il a expliqué que le gouvernement avait élaboré un avant-projet de constitution qui avait été adopté en conseil des ministres, puis transmis au Conseil National de Transition.



Ce projet fera l'objet d'un référendum le 17 décembre prochain en vue de son adoption définitive. Pour faciliter la compréhension de la nouvelle constitution par le peuple, le Président de la HAMA a encouragé les journalistes à jouer pleinement leur rôle essentiel d'informateurs et d'éducateurs de la population sur les fondements de ce texte, comme cela avait été fait au début du processus. Il a rappelé aux journalistes que le Secrétaire Général du Gouvernement avait souhaité fournir toutes les informations sur les changements apportés au projet de constitution de mars 1996, afin qu'ils puissent les transmettre à leurs publics respectifs.



Les citoyens ont besoin de connaître les innovations du projet de constitution par rapport à leurs préoccupations. Le Président de la HAMA a conclu en exhortant chacun à cesser de dormir et à se mettre au travail.





