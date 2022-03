Tchad : nomination des conseillers techniques à la Présidence

Par décret n°0782 du 28 mars 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Techniques à la Présidence:



• Conseiller aux Affaires Juridiques et à l'Éthique: Monsieur MAHAMAT EL-HADJ ABBA NANA



• Conseiller à l'Administration du Territoire et à la Gouvernance Locale: Monsieur TAHIR OLOY HASSAN



• Conseiller à l'Économie, aux Finances et au Commerce: Monsieur MOUTEDE DJIM-HYNGAR



• Conseiller aux Infrastructures et aux Transports: Monsieur YOUSSOUF DJOUMA ISSA



• Conseiller Chargé de Suivi des Projets et Programmes de Développement: Dr ISSA DOUBRAGNE



• Conseiller aux Droits Humains: Monsieur MAKAILA NGUEBLA



• Conseiller au Pétrole: Monsieur HOUNO SOUGAR KOUA



• Conseiller à l'Énergie: Dr ALI ROZI SOUGUI



• Conseillère aux Affaires Foncières et à l'Aménagement du Territoire: Madame DANIBE ALINE



Conseillère à la Culture, au Tourisme et à l'Artisanat: Madame GOIDJE BERAMBAYE



• Conseillère à la Jeunesse, aux Sports et à l'Entrepreneuriat: Madame FATIMÉ BOUKAR KOSSEI



Conseillère à la Promotion du Genre, à la Protection de la Famille et de l'Enfance: Madame FATIMÉ SOUCKAR DJIBRINE TERAB.