Tchad : nominations à l'état-major général des armées

Le décret n° 1975 du 19 novembre 2019 porte nomination d'un officier général et d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'état-major général des armées.



Direction des services administratifs, financiers et de l'informatique



Directeur : général de brigade Ahmat Koussou Moursal, en remplacement du général de brigade Bokhit Nouky Charfadine, appelé à d'autres fonctions.



Directeur adjoint : colonel Mahamat Mamadou Adam, en remplacement du colonel Garandi Dagachen, appelé à d'autres fonctions.