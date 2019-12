Tchad : nominations au ministère de l'Économie et de la Planification du développement

Le décret n° 2077 du 26 décembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Économie et de la Planification du développement.



Les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Économie et de la Planification du développement.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Économie et de la Planification du développement.



Inspection générale du ministère

Inspecteur général : Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir, en remplacement de Adoumtogue Rubain, appelé à d'autres fonctions.



Inspecteurs de service

Mme. Zenaba Moukhtar Abdraman, en remplacement de Mme. Ramadji Ngarmane, appelée à d'autres fonctions.



Conseillers techniques

Goundoul Vikama, en remplacement de Mme. Neloumngaye Suzanne, appelée à d'autres fonctions.

Mme. Guealbaye Dagada Somti, en remplacement de Rimteta Ranguebaye, appelé à d'autres fonctions.