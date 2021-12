Tchad : nominations au ministère de la Santé publique

Par décret n°1019 du 21 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Santé publique et de Solidarité nationale :



INSPECTION GENERALE

Inspecteur General : Monsieur WELBA RAIWE KOLANDI, maintenu

Inspectrice Générale Adjointe : Dr KHADIDJA OUMAR ALI, maintenue



Inspecteurs Techniques

1- Monsieur CHALTOUT MAHAMAT YAKHOUB en remplacement de Dr RAMAT ABDOULAYE, appelé à d’autres fonctions

2- Madame DJAFANOUH YETNA FINA, maintenue

3- Dr TINA INGSALA POUMNE en remplacement de Dr MAHAMAT ANNOUR WADAK, appelé à d’autres fonctions

4- Dr MAHAMAT HAMIT AHAMAT, maintenu

5- Dr YORSALA TAO, maintenu

6- Monsieur HISSEIN OBI en remplacement de Monsieur ABDELKHADRE MAHAMAT HASSAN, appelé à d’autres fonctions



Contrôleurs

1. Monsieur NATOINGAR NEOUMANGAR, maintenu

2. Monsieur BICHARA AHMAT SALEH, maintenu

3. Monsieur ABDELMADJID KOULOU MAHAMAT, maintenu

4. Monsieur HASSAN MOUSSA ABDOULAYE en remplacement de Monsieur MAHAMAT ISMAIL HOSKI, appelé à d’autres fonctions

5. Madame SOLMEM YVETTE, maintenue

6. Monsieur DOBEL NEMONGUEL en remplacement de Monsieur PALLOU CHONZOMBO, appelé à d’autres fonctions

7. Monsieur AMIR TAHA ABDELDJELIL en remplacement de Monsieur HISSEIN OBI, appelé à d’autres fonctions

8. Monsieur NASSOUR HASSAN DJAMOUS en remplacement de Monsieur CHALTOUT MAHAMAT YAKHOUB, appelé à d’autres fonctions

9. Monsieur ELI BARA ALISSOU DAVID en remplacement de Dr ABO ADAM ANNOUR, appelé à d’autres fonctions

10. Monsieur ADOUM ANGOMALLAH, maintenu



Par Décret N°1018/PCMT/PMT/MSPSN/2021 du 21 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Cabinet du Ministre de la Santé publique et de Solidarité nationale :



DIRECTION DE CABINET

Directeur : Monsieur ABAKAR IDRISS, maintenu



Conseillers

- Monsieur DJODOSSOUM NAOUNDANGAR, poste vacant ;

- Dr JOSEPHINE TORALTA, en remplacement du Dr ROHINGALAOU NDONDOU ;

- Madame LATIFA BACHAR ALKATIB en remplacement de Dr SAADA DAOUD, appelée à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA TRADUCTION

Directeur : Monsieur KORTA TCHAKNONE BLAISE, maintenu

Directeur Adjoint : Monsieur ABDALLATIF HICHAM DJABAL en remplacement de Monsieur MASSOUD CHOGAR, appelé à d’autres fonctions



BUREAU CENTRAL D’ACCES AUX DROITS DES PATIENTS

Coordonnateur : Monsieur DJAZOULI IBN ADAM, maintenu

Coordonnatrice Adjointe : Madame TATEL RONGO NGATTOUGO, maintenue



COORDINATION DE LA POLICE SANITAIRE

Coordonnateur : Monsieur HISSEIN PALET BAIMOKREO, poste vacant

Coordonnatrice Adjointe : Dr DJIWERIÉ MAHAMAT YOUSSOUF, poste vacant



CELLULE DE COMMUNICATION

Directeur : Monsieur MAHAMAT ALLAMINE TADJADINE, maintenu