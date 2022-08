Tchad : nominations au ministère en charge de la défense

Par décret n°2255 du 2 août 2022, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilités ci-après au ministère délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.



Direction de Service Administratif, Financier et du Matériel :

• Directeur: Colonel ABDERAMANE HISSEIN HAGGAR, nouveau poste.

• Directeur Adjoint: Chef de Bataillon ABBA KAKA MAINTA, nouveau poste.