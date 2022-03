Tchad : "nos jeunes footballeurs sont pétris de talents mais..." (Mahmoud Ali Seïd)

Le ministre en charge des sports, Mahmoud Ali Seïd, a réagi ce 29 mars à la défaite des SAO du Tchad face aux scorpions de la Gambie, mettant fin aux ambitions de participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.



"Il est clair que, sur le terrain, les joueurs ont tout donné mais tout leur a manqué. On a eu l’impression, la plus grande partie du match, de marcher sur l’eau car nos héros nous ont donné de quoi être fier de notre équipe nationale mais dommage ils ont craqué au dernier moment, comme au match aller", a affirmé Mahmoud Ali Seïd.



Pour le ministre, "un jeu élaboré et séduisant, les occasions franches, les buts, bref tout ce qui contribue à la victoire y était mais il est écrit qu’on ne se qualifie pas à cette CAN. A sa décharge, notre équipe est restée plus de 2 ans sans compétition et sans se retrouver et il est donc difficile, dans pareilles circonstances, d’avoir un résultat probant mais nos joueurs ont fait plus que le nécessaire".



Les plus hautes autorités du pays et moi-même ne sommes pas prêts à accepter cette situation", a dit Mahmoud Ali Seïd.



Le ministre estime que c'est le moment de "se retrouver entre tous les acteurs du football tchadien et de tirer les enseignements de cette énième défaite afin de jeter les bases d’une équipe nationale plus compétitive".



"Nos jeunes footballeurs sont pétris de talents mais doivent à l’évidence être formés, encadrés et suivis pour espérer tirer le meilleur d’eux. Telle est désormais notre priorité et ensemble nous mettrons tout en œuvre pour réveiller et nourrir la passion du football et du sport en général qui sommeille en nous, tchadiens", a conclu Mahmoud Ali Seïd.