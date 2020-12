Tchad : "nous envisageons la création d'autres chaines de télévision" (DG Onama)

L'Office national des médias audiovisuels envisage la création d'autres chaines de télévision thématiques à moyen terme, a annoncé mardi son directeur général Mahamat Hassan Borgo.



Le directeur général de l'ONAMA a dévoilé plusieurs projets à venir pour profiter de la "chance" du "passage au tout numérique". Il mise sur une exploitation au mieux des équipements techniques, la production de contenus variés, inclusifs et répondant aux standards professionnels pour porter haut et loin la voix et l'image du Tchad.



L'ONAMA compte poursuivre le renforcement des capacités des stations provinciales pour qu'elles puissent à long terme de s'ériger en télévisions et radios locales.



"Les objectifs visés sont de favoriser le brassage entre les communautés, créer la cohésion sociale, et renforcer le vivre ensemble", déclare Mahamat Hassan Borgo qui précise que "les défis sont encore devant nous et nous en sommes conscients".



L'ONAMA a également à coeur la présence de la télévision et radio sur Internet, notamment via smartphone.