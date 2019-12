Tchad : "nous sortons lentement mais sûrement de la crise"

Le secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Ahmed Alkhoudar Ali Fadel, a indiqué lundi, au cours de l'ouverture à N'Djamena de la conférence sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, que "le Gouvernement a réussi à garder le contrôle de la situation" suite à la crise économique et financière de 2014 "exacerbée par les crises sécuritaires et humanitaires successives ont plongé le pays dans une grande incertitude."



"La lueur d’espoir, caractérisée par un retour de la croissance en 2018 après deux années de récessions et la confirmation de la croissance de 3,4% en 2019 montrent que nous sortons lentement mais sûrement de la crise. Il faut cependant rester vigilant face aux facteurs entraînant l’incertitude. L’adoption de la stratégie de lissage des revenus pétroliers et la participation des forces de défenses et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme international s’inscrivent dans ce cadre", a expliqué le membre du gouvernement.



Selon lui, "il faut également signaler que la transition brutale entre la période de vache grâce et la période de vache maigre causée par la crise a entrainé une accumulation de créances intérieures de l’Etat et une fragilisation de la situation des banques en général et celle des banques publiques en particulier. Grâce à l’audit de la dette intérieure qui vient de s’achever, une situation claire est déjà faite et une stratégie d’apurement des arriérés et dettes intérieures sera adoptée par le Gouvernement dans les tous prochains jours."



Du coté des banques, la réalisation des audits assortis de stratégies de restructuration et de financement "devrait ramener la sérénité pour une croissance plus forte à long terme". L’Etat s’est engagé à les accompagner "par des soutiens tous azimuts, afin de renforcer davantage leur situation financière".



Ahmed Alkhoudar Ali Fadel a estimé que "ceci montre que le Tchad fait partie des pays faisant face à la situation inquiétante des arriérés intérieurs, mais fort heureusement, les ébauches de solutions sont en cours d’analyse. La République du Tchad compte sur une contribution significative des partenaires techniques et financiers à la recherche de solutions adaptées, surtout en ce qui concerne le financement, pour accompagner les efforts du Gouvernement."