Tchad : "on a dialogué, ça n'a rien changé (...) Selon moi, pas de dialogue", Rassou Gagué

Peut-on se passer du dialogue pour parvenir à une réconciliation nationale ? C'est l'avis que partage Rassou Gagué. "On a dialogué, dialogué, ça n'a rien changé (...) À Doha, ils ont fait 4 mois, alors ceux d'ici vont faire combien d'années maintenant pour dialoguer ?", a affirmé vendredi Rassou Gagué, le fidèle auditeur des radios privées, lors de la dédicace du livre de l'auteur Matkisam Gouverneur Faycal, intitulé : "la République des dialogues : l'acmé des convulsions démocratiques au Tchad".



"Selon moi, pas de dialogue, ramenons la Constitution de 1996, on amnistie nos frères qui ont pris des armes et on prépare les élections. On construit une vraie armée. Un ou deux mandats, tu dégages. Si tu ne dégages pas, l'armée va te dégager", a-t-il suggéré.



"Les membres du Conseil militaire de transition (CMT) ont 10 millions de Fcfa par mois vous pensez qu'ils vont vous laisser le pouvoir en dialoguant ?", a conclu Rassou Gagué, auditeur très actif sur la fréquence de FM Liberté et très connu pour ses interventions.