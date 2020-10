Tchad : "on obtient les mêmes diplômes mais sur le terrain, c'est les hommes qui partent"

"On obtient les mêmes diplômes mais sur le terrain, c'est les hommes qui partent. Or, il y a des femmes qui se battent sur le terrain, et qui sont encore plus performantes que les hommes, donc je les encourage", ajoute-t-elle.



Les femmes de l'association n'entendent pas s'arrêter là, selon la présidente de l'association Fatimé Mahamat Herbama. Elles prévoient d'autres actions urbaines pour améliorer les conditions de vie de la population et appellent à l'unité d'action.