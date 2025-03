Tchad : organisation d'un concours national de plaidoiries

L’Union des Jeunes Avocats du Tchad (UJAT) a annoncé l'organisation d'un concours national de plaidoiries prévu pour le 26 avril 2025. Ce concours aura pour thème : « Des mots pour bannir les maux consécutifs aux violences faites aux femmes ».



Lors d'un point de presse tenu le 19 mars 2025 à Amandine Drive, Frédéric Nanadingue, président de l'UJAT, a exprimé la consternation de l'Union face à l'augmentation des violences basées sur le genre au Tchad, malgré les mesures prises par l'État et ses partenaires pour y faire face.



Il a souligné que ce concours visait à sensibiliser la population, notamment en ce qui concerne l'ordonnance N°003/PR/2025 portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles, et à former des ambassadeurs dans la lutte contre ces violences.



Les candidats intéressés doivent soumettre une demande adressée au président de l'UJAT, accompagnée d'une copie de leur carte nationale d'identité et d'un diplôme ou d'une carte d'étudiant, au plus tard le 31 mars 2025. La phase finale du concours inclura un procès fictif avec pour thème : « Une femme infâme mérite-t-elle des bastonnades ? ».



Ce concours est une initiative importante pour engager les jeunes avocats dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et pour promouvoir la justice et la paix dans la société tchadienne.