Tchad : ouvert d’un atelier de formation des formateurs des membres du bureau de vote

L'objectif principal de cet atelier était d'assurer que les membres du bureau de vote soient bien préparés et compétents pour mener à bien leurs responsabilités lors des prochaines élections. Les formateurs ont donc mis l'accent sur la nécessité d'une bonne compréhension et application des procédures électorales afin d'assurer un processus électoral transparent et légitime.



Au cours de cette formation, les participants ont été familiarisés avec les différents matériels utilisés lors du scrutin. Ils ont appris comment vérifier et préparer ces matériels avant le début du vote, garantissant ainsi une organisation efficace dans chaque bureau. De plus, ils ont étudié en détail le déroulement complet du scrutin depuis l'accueil des électeurs jusqu'à la clôture des opérations électorales.



Une attention particulière a été accordée au dépouillement des bulletins afin d'éviter toute erreur ou confusion. Les formateurs ont expliqué comment trier correctement les bulletins par candidat et comptabiliser les voix conformément aux règles électorales en vigueur. Ils ont également souligné l'importance cruciale d'un traitement impartial et transparent pendant tout le processus.



La transmission rapide et précise des procès-verbaux est un élément essentiel pour assurer la crédibilité du résultat final. Les participants ont donc appris comment remplir correctement ces documents officiels en y consignant toutes les informations requises avec précision. Des exercices pratiques leur ont permis de s'exercer à remplir ces procès-verbaux dans un environnement simulé.