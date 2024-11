Tchad : ouverture d'un atelier de validation du rapport d'analyse de filières agricoles

Le Bureau International de Travail (BIT), en partenariat avec le ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, a organisé ce 07 novembre 2024, un atelier de validation du rapport d'analyse de filières agricoles au Tchad, dans la grande salle du CEFOD, à Ndjamena.



En effet, l'objectif de l'atelier vise à présenter les résultats de l'analyse des deux filières, et recueillir les apports des différents acteurs des ministères sectoriels clés, les organisations non gouvernementales œuvrant dans les filières, les institutions de recherche, les partenaires sociaux et autres acteurs de la société civile, afin de finaliser et valider le rapport d'analyse.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale.



Dans son allocation, le coordonnateur du Bureau International du Travail, Laoula Roland explique que le développement agricole au Tchad, une des actions du Plan national de développement, constitue une opportunité majeure pour les petits producteurs et les organisations des producteurs structurées, engagées dans cette dynamique.



Dans cette perspective, le BIT, à travers le projet d'appui à la réduction de l'informalité dans le secteur agricole au Tchad, a appuyé le gouvernement à mener une étude sur les filières agricoles à fort taux de représentativité d'acteurs de l'économie informelle.



Cette étude vise à faire une analyse approfondie sur les différentes filières agricoles développées au Tchad, et identifier celles qui constituent des opportunités d'emploi pour les producteurs, notamment les jeunes et les femmes dans ce secteur.



Le coordonnateur du BIT indique que l'atelier de validation du rapport d'analyse de filières agricoles à fort taux de représentativité d'acteurs de l'économie informelle, fait suite à une assise tenue au CEFOD, et qui a permis aux différents acteurs impliqués dans la collecte des données, de valider la sélection de deux filières (arachides et manioc).



Les deux filières sélectionnées ont fait l'objet d'analyse des contraintes, des fonctions d'appui des principaux acteurs du maillon de la chaine.



Ouvrant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Baba Laye explique qu'au Tchad, le secteur agricole contribue pour 21% au PIB et emploie 2,3 millions de personnes, soit 80% de la population active dont plus de la moitié est composée des femmes, l'agriculture étant fondée exclusivement sur les cultures sous pluie.



Les cultures vivrières dominent l'agriculture, avec un poids de 80 à 85 % du sous-secteur. Le SG souligne que le développement agricole au Tchad, une politique inscrite dans le Plan national du développement, entre dans le cadre de la politique du président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, et constitue une opportunité majeure pour les petits producteurs et les organisations des producteurs structurées, engagées dans cette dynamique.



Par ailleurs, au niveau des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et efficaces, une attention particulière est accordée au développement des filières agricoles porteuses. II s'agit de développer la chaîne de valeur des cultures, pour leur donner une valeur ajoutée en facilitant la création d'emplois décents aux jeunes et femmes.



Pour appuyer le gouvernement dans la formulation des réponses adaptées favorisant le développement de ces filières, une analyse des contraintes, des acteurs et des fonctions d'appui a été réalisée par l'équipe de consultants.