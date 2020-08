Tchad : ouverture provisoire de 11 centres d'examen du baccalauréat

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, ont signé le 3 août 2020 un arrêté n° 0175 portant ouverture provisoire de 11 centres d'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique.



L'arrêté est pris sur proposition du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur.



Les centres sont créés dans les provinces suivantes :

- Adré et Farchana (Ouaddaï) ;

- Bardai (Tibesti) ;

- Dourbali et koundoul (Chari Baguirmi) ;

- Fada (Ennedi Ouest) ;

- Goundi (Mandoul) ;

- Haraz Mangeuigne ( Salamat) ;

- Guelo (Mayo Kebbi Ouest) ;

- Melfi (Guera) ;

- Mani (hadjer Lamis).



Ces centres ne doivent pas accueillir des candidats libres, ni des candidats qui fréquentent ailleurs. En cas de non respect de ces conditions, le centre sera fermé.